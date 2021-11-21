مانشستر يونايتد يعلن إقالة سولشاير ويكشف الخطة من بعده

2021/11/21 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، رحيل مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير عن تدريب الفريق بعد الخسارة المدوية أمام واتفورد برباعية مقابل هدف وحيد السبت

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