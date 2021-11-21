بعد تفويج قرابة الـ48 ألف.. الكشف عن

2021/11/21 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة،

اليوم الاحد، تفويج ما يزيد عن 47 الف

معتمر الى الديار المقدسة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "عدد المعتمرين المغادرين

الى الديار المقدسة بلغ 4769

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