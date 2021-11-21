هجوم سيبراني على إحدى شركات الطيران الإيرانية

2021/11/21 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "ماهان إير" الإيرانية

للطيران، اليوم الأحد، عن تعرضها لهجوم

سيبراني.

وأكدت الشركة المدرجة منذ عام 2011 على

قائمة العقوبات الأمريكية بدعوى "دعم

الإرهاب"، وفقا لوكالة "تسنيم" شبه

الرسمية، أن

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