الفتح: القوى الخاسرة أصبحت اكثر قوة وشرعية في مطالبها بشأن إعادة العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع

2021/11/21 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاحد، القوى الخاسرة أصبحت اكثر قوة وشرعية في مطالبها بشأن إعادة العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع، لافتا الى ان المفوضية فقدت مصداقيتها بعد التغيير الواضح في نتائج الانتخابات رغم إعلانها عن مطابقة العد اليدوي … Readmore

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