2021/11/21 | 14:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منفذ الشلامجة.. الجمارك تعيد إرسال جزء من منظومة اتصالات مخالفة للضوابط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/21 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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