بغداد اليوم تنشر نتائج امتحانات الدور الثاني للمدارس الاسلامية بالوقف الشيعي

2021/11/21 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، الأحد، رابط نتائج امتحانات الدور الثاني للمدارس الاسلامية في ديوان الوقف الشيعي.

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