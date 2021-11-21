الجيش السوداني يرفع القيود عن تحركات حمدوك

2021/11/21 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفع الجيش السوداني، اليوم الأحد، القيود عن تحركات رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، وسط تقارير عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن عودته لرئاسة الحكومة، حيث يترقب فيه السودانيون الاعلان عن اتفاق سياسي جرى مساء أمس السبت بين حمدوك و وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

من جانبها أوضحت مصادر سودانية مطلعة أن القوات المسلحة رفعت القيود عن تحركات حمدوك، بعد أن فرضت عليه منذ الشهر الماضي.

بالتزامن مع ذلك، ارتفعت بعض الأصوات المنددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد.

بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019، وشدد على أن الإعلان الدستوري سيبقى الأساس للمفاوضات.

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