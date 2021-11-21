تربية ميسان تنظم امتحانات انصاف المتعلمين

2021/11/21 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم قسم محو الامية في مديرية تربية ميسان ، امتحانات انصاف المتعلمين للحصول على شهادة الرابع الابتدائي ، بمشاركة 18 دارسا من مختلف الاعمار .وقال مدير اعلام تربية ميسان محمد حمزة الكعبي :" ان المديرية تجري هذه الامتحانات لمن لديهم القدرة على القراءة والكتابة " ، مشيراً الى ان المديرية اجرت ثلاثة امتحانات هذا العام ، وخرجت ما يقارب 2500 دارس"./انتهى

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