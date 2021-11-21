وزير النقل يوضح مصير الربط السككي مع تركيا

2021/11/21 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير النقل ناصر الشبلي عن أحدث المعلومات حول مشروع الربط السككي مع تركيا وموعد البدء بتنفيذ القطار المعلق.

وقال الشبلي إنه لا توجد مباحثات مع تركيا بشأن الربط السككي لافتاً الى أن هنالك مباحثات مع شركة إيطالية لوضع المخططات الأساسية لهذا الخط الذي سيبدأ من ميناء الفاو في محافظة البصرة وصولاً الى الحدود التركية مبينا ان الوزارة الان بصدد التباحث مع الشركة وتوقيع العقد معها للبدء بوضع التصاميم النهائية للمشروع.

وعن القطار المعلق أوضح الشبلي أن المشروع كان من ضمن مشاريع العام الجاري وان هنالك اتفاق مع وزير التخطيط لإدراجه في موازنة الفين واثنين وعشرين لافتا الى ان التنفيذ سيكون عن طريق شركتين فرنسية وكورية متخصصتين بهذا المجال ومستعدتين للعمل فيه لمدة خمس سنوات بقروض ميسرة.

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