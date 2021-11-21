"نأسف لهذا القرار الصعب".. مانشستر يونايتد يقيل سولشاير

2021/11/21 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الأحد، رسميا اقالة مدربه النروجي أولي غونار سولشاير من منصبه اثر النتائج المتردية التي حققها الفريق باشرافه خلال الموسم الحالي.

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