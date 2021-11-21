إشادة عربية بمهرجان بغداد الدولي للمسرح

2021/11/21 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةعبَّر الوفد العماني المشارك في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، اليوم الأحد، عن سعادته للعودة الى بغداد والمشاركة الفاعلة في هذه التظاهرة المسرحية الدولية، إضافة الى إعادة افتتاح مسرح الرشيد.وقال رئيس الوفد العماني سيف خلف السيابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سلطنة عمان سبق لها أن شاركت في النسخة الأولى والثانية من المهرجان وحملنا من عمان كل ماهو طيب لهذا البلد، وبغداد ليست غريبة علينا"، مشيراً الى أن "فرقة عمان ستشارك في مسرحية (مدق النحاء) وهذه المسرحية فيها اسقاطات على الجانب السياسي الموجود على الساحة العربية وهي من تأليف عباس الحايك السعودي واخراج يوسف البلوشي العماني وهناك مجموعة من الممثلين الشباب".من جانبها، اشادت الفنانة سهى سالم بـ"الجهود العراقية لإنجاح مهرجان بغداد الدولي للمسرح"، مبينةً، أن "المهرجان جاء تعبيراً عن احتفاء المجتمع بالفنان ومنجزه اضافة الى الاحتفال بالثقافة والفن وتعريف الجمهور بالتقدم والتطور الجاري في مجال الثقافة والفن".واضافت ان "هذه المهرجانات تشهد تلاقحاً ثقافياً بين دول العالم وبين الشعوب التي تقام على أرضها الاحتفالات وهي تضيف طاقات جديدة للفن والثقافة".وعبّرت عن سعادتها "لعودة مسرح الرشيد ووصفتها بالعودة المهمة وانه يحمل ذكرياتنا، إذ مثّلنا به الكثير من المسرحيات للأطفال وقدمنا فيه العديد من العروض المسرحية".وعن مهرجان بغداد الدولي، قالت: إن "المهرجان عرس عراقي كبير خصوصاً بعد ظروف جائحة كورونا والتباعد الاجتماعي"، لافتة الى أن "تنظيم المهرجان جيد، وعدد كبير من الفرق المسرحية والدزول شاركت فيه؛ ما يعطي رسالة أكيدة بنجاحة وتألقه".

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