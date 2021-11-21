2021/11/21 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، عن خطة العام 2021 تتضمن إضافة أكثر من مئة مدرسة.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا افتتح روضتين للأطفال بمنطقة جميلة بجانب الرصافة، و(3) مدارس حديثة في ناحية اليوسفية بجانب الكرخ، نفذت ضمن المواصفات الفنية القياسية".وأضاف، أن "الملاكات الفنية لمحافظة بغداد، أنهت اعمال روضتين حديثتين، ضمن تربية الرصافة الثالثة في منطقة جميلة، كذلك (3) مدراس حديثة ضمن تربية الكرخ الثانية في ناحية اليوسفية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد".وتابع، أن "الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح مدارس جديدة اخرى، تضاف إلى قائمة المدراس المنجزة، والتي تجاوزت أعدادها 130 مدرسة".وأشار العطا الى أن "خطة العام 2021 ستتضمن اضافة أكثر من (100) مدرسة حديثة، فضلاً عن إعداد خطة العام المقبل، والتي ستتم المصادقة عليها قريباً"، مؤكداً "حاجة محافظة بغداد إلى مساحات جديدة لتتمكن من بناء مدراس أخرى في مركز العاصمة، نظراً لشحِّ الأراضي هناك".وفيما يخص القطاع الصحي والطرق، بيًّن العطا أن "هناك خطة معدّة تخص القطاع الصحي والطرق، ستتم المباشرة بها قريباً، اضافة الى مشاريع الماء والصرف الصحي، ودور الرعاية الاجتماعية والتي تدخل ضمن مسار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: خطة العام 2021 تتضمن إضافة أكثر من مئة مدرسة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: خطة العام 2021 تتضمن إضافة أكثر من مئة مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).