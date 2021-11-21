الأمم المتحدة: حوادث الطرق تقتل شخصا كل 24 ثانية

2021/11/21 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن حوادث الطرق تتسبب في مقتل شخص كل 24 ثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يوافق الـ 21 من نوفمبر/ […]

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