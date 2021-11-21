محلل سياسي: أمريكا عززت قواعدها وسفارتها بمنظومةسي رام جديدة خوفاً من نهاية 2021

2021/11/21 | 14:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، الاحد، عن ارسال أميركا لقواعدها وسفارتها في بغداد منظومات “سي رام” جديدة تحضيراً لما قد يحصل بعد انتهاء العام الجاري وكشف زيف ادعائها بالانسحاب من العراق عند نهاية كانون الأول المقبل.وقال الكعبي في … Readmore

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