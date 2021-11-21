المفوضية: الطعون أثرت بنتائج الانتخابات 'بشكل قوي'

2021/11/21 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، الاحد، ان الطعون أثرت بنتائج الانتخابات "بشكل قوي"، فيما رجحت موعد إعلان النتائج النهائية خلال اليومين المقبلين،

وذكر عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (21 تشرين الثاني 2021)، إن "المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة"، مبينا، انه "من المؤمل اعلان النتائج النهائية خلال يومين".

وأضاف جميل، ان "الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ ان المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلا النتائج النهائية لا تحسم إلا عند اعلانها".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، اما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة"، مشيرا، الى أن "المفوضية ستعلن النتائج بعد اتمامها واسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

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