مانشستر يونايتد الإنكليزي يعلن رسمياً إقالة المدرب سولشاير

2021/11/21 | 14:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال النادي في بيان رسمي "يعلن نادي مانشستر يونايتد بأن اولي غونار سولشاير قد ترك منصب مدرب للفريق"، مشيرا إلى أن مساعده، مايكل كاريك، سيشرف على الفريق بصورة مؤقتة في المباريات المقبلة.

وأضاف البيان: "سيظل أولي أسطورة في نادي مانشستر يونايتد، ونأسف لأننا توصلنا الى هذا القرار الصعب".

وكانت تقارير صحافية عدة في إنكلترا كشفت في الساعات الأخيرة، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قررت إقالة سولشاير من منصبه، وذلك إثر السقوط المذل أمام واتفورد 1-4 السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز.

والخسارة كانت الخامسة في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي وجاءت بعد هزائم قاسية أيضا امام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (صفر-5) وأمام الجار مانشستر سيتي صفر-2.

وأشارت صحيفتا "التايمز" و"إندبندنت" وموقع "مانشستر ايفنينغ نيوز" بأن الاجتماع الطارىء الذي دعا إليه النادي في وقت متأخر من مساء السبت، أدى إلى اتخاذ القرار بإقالة سولشاير الذي تسلم منصبه في ديسمبر عام 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان سولشاير جدد عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في يوليو الماضي، وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 ملايين جنيه (نحو 10 ملايين يورو).

وقاد سولشاير فريقه إلى احتلال المركز الثاني الموسم الماضي وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتوسم أنصار النادي خيرا بقدرة فريقهم على المنافسة على اللقب، لا سيما بعد عودة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق وإبرام صفقتين رائعتين مع الجناح الإنكليزي الدولي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني، والمدافع الفرنسي، رافايل فاران، الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 2018، لكن الفريق لم يكن على قدر هذه التطلعات حيث يحتل حاليا المركز السابع بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر.

"الحرة"

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