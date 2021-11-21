وزارة العمل تطلق استمارة البيان السنوي

2021/11/21 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفترة الزمنية لتسليم الاستمارة تمتد لمدة سنة واحدة من تاريخ اطلاق الاستمارة.

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