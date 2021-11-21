العامري: قدمنا ادلة الى المحكمة الاتحادية كافية لإلغاء نتائج الانتخابات

2021/11/21 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية فيه من الادلة الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات.

جاء ذلك خلال زيارته رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وكذلك رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي لمناقشة التطورات السياسية وملف نتائج الانتخابات، وأشار بيان الى ان المجتمعين اكدوا ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية.

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