التعليم تقرر شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم الى القبول المركزي

2021/11/21 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار ق مكن هذه الفئة من التنافس مع أقرانهم والتقديم الى الدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية.

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