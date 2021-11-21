2021/11/21 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عن وصول ادوية متنوعة من مناشيء عالمية رصينة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “وصل دواء يستعمل لمنع الجسم من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن وصول ادوية تستخدم لزراعة الكلى المركز الخبري الوطني.

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