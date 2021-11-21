كاميرا ترصد لحظة انهيار أرضي وتحرك مواد سامة نحو المنازل في واشنطن

2021/11/21 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا لحظة وقوع انهيار أرضي وتحرك نهر طيني محمل بمادة الأسبستوس السامة نحو المنازل في مقاطعة واتكوم بولاية واشنطن الأمريكية وصدرت تحذيرات للسكان الذين يقطنون بالقرب من الجبل الذي غمرته المياه من التعرض للأسبستوس.

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