قرارات مجلس القضاء الاعلى في الجلسة السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 21 تشرين الثاني2021

2021/11/21 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السابعة عشر المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 2021/11/21 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان وتم خلاله مايلي :

1.



ابن المجلس نائب المدعي العام المرحوم جميل نعمة محمد الساعدي وقـراءة سورة الفاتحـة على روحه الطاهـرة .

2.



اقر المجلس ترقية ونقل عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعــاء العـام بنـاءً على مقتضيـات المصلحة العامة .

3.



اقر المجلس الأفكار الخاصة بتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنـة 1979 وإعادة صياغة مواد القانون الخاصة بمساءلة السادة القضاة في حال ارتكاب مايخالف القانون بما ينسجم مع حركة إصلاح المؤسسة القضائية .

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