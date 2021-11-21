فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة - علي المسعود

2021/11/21 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود فيلم ( 7 سجناء ) يفضح الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة Film - 7 Prisoners علي المسعودالعبودية الحديثة" و"الاتجار بالبشر" إستُخدمت كمصطلحات شمولية لعمليات التجنيد والإيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص بغرض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه .



وأصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي ، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة و ......





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