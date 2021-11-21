التعليم تحدد الفئات العمرية المشمولة بالتقديم على القبول المركزي

2021/11/21 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم الى القبول المركزي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "استجابة ودعما للمتفوقين من أصحاب المعدلات العالية من مخرجات الدراسة الإعدادية وحرصا على عدم اقتصار المعالجات على الحالات الاستثنائية قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمول الطلبة من مواليد 1995 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن 90 بالتقديم الى القبول المركزي".

وأضاف ان "وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتمكين هذه الفئة من التنافس مع أقرانهم والتقديم الى الدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية على وفق رغبة الطالب ومعدله المسؤول عن ترتيب الخيارات".

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