2021/11/21 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قامت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بنقل ناجيات ايزيديات ، مساء امس "السبت" من مطار اربيل الدولي الى مطار بغداد الدولي ، استناداً للتعليمات الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء .وقال مدير الشركة عباس عمران ، انه " تم توفير كافة الخدمات المطلوبة لهن على متن الرحلة وتهيئة جميع الامور المطلوبة لنقلهن خلال رحلة علاجهن الذي سيجري في العاصمة بغداد "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل ناجيات ايزيديات من اربيل الى بغداد للعلاج) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل ناجيات ايزيديات من اربيل الى بغداد للعلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).