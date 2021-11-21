العراق يبحث أوضاع اللاجئين العراقيين في المملكة المتحدة

2021/11/21 | 15:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحثت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، اوضاع اللاجئين العراقيين في المملكة المتحدة.وقالت الوزارة في بيان، إن جابرو “نيافة الحبر الجليل مارا أثناسيوس توما دقما النائب البطريركي في المملكة المتحدة، بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد”.وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، “بحث ومناقشة اوضاع اللاجئين العراقيين في المملكة المتحدة وابرز التحديات التي […]

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