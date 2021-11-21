2021/11/21 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المركزية للايفاء بالتزاماتها إزاء شريحة الطفولة ومتابعة التحديات الخطيرة في ملفات الصحة والتربية والعمالة والتسول والمخدرات والإعاقة.وطالب المكتب في بيان له، تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان بالبصرة تدعو الحكومة لمتابعة خمسة ملفات “خطيرة” المركز الخبري الوطني.

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