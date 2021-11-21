جريحان بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

2021/11/21 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة شخصين؛ جراء مشاجرة مسلحة، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين أصيبا؛ جراء مشاجرة بين عدد من الاشخاص، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء، ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".وأضاف، أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة، فيما نقلت المصابين الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

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