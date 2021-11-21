2021/11/21 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مدير بلدية النجف مهدي حليص، اليوم الأحد، اكتشافه ملفات فساد وعقود وهمية وموظفين فضائيين وفوضى في أروقة مديرية بلدية المحافظة بعد استلامه لها منذ عدة أيام.وقال في مؤتمر صحفي تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تفصح عن ملفات فساد لم تكشف منذ 17 عامًا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تفصح عن ملفات فساد لم تكشف منذ 17 عامًا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تفصح عن ملفات فساد لم تكشف منذ 17 عامًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).