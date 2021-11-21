التعليم: شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم للقبول المركزي بشرط واحد

2021/11/21 | 15:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شمول الطلبة من مواليد 1995 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90) بالتقديم الى القبول المركزي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (21 تشرين الثاني 2021)، انه "استجابة ودعما للمتفوقين من أصحاب المعدلات العالية من مخرجات الدراسة الإعدادية وحرصا على عدم اقتصار المعالجات على الحالات الاستثنائية قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمول الطلبة من مواليد 1995 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90) بالتقديم الى القبول المركزي".

ووجه وزير التعليم، نبيل كاظم عبدالصاحب، بتمكين هذه الفئة من التنافس مع أقرانهم والتقديم الى الدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية على وفق رغبة الطالب ومعدله المسؤول عن ترتيب الخيارات، وفقا للبيان.

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