إخماد حريق في دائرة بلدية الأعظمية

2021/11/21 | 15:41 - المصدر: وكالة ناس

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#مفارزنا_في_مركز_الاعظمية_ببغداد_الرصافةتخمد حادث حريق اندلع في مخزن بأعلى بناية دائرة بلدية الاعظمية/قسم المجاري وتسيطر على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتمنع توسعها وانتشارها إلى داخل البناية وبدون اي اضرار بشرية .#يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبراء الأدلة الجنائية .

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