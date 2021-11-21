إعتقال 6 متسللين من سوريا غرب نينوى

2021/11/21 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إعتقال 6 متسللين من سوريا باتجاه غرب محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً إلى معلومات كتيبة استطلاع الفرقة 15 وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة 71 والتي اكدت وجود تحرك لمجموعة أشخاص بالجانب السوري”.وأضافت، انه …

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