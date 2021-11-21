2021/11/21 | 15:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قالت مفوضية الانتخابات، الأحد، إنّ الطعون في نتائج الاقتراع أثر بشكل كبير على النتائج، مشيرة إلى أنّ الموقف النهائي سيعلن في ظرف يومين.

وبيّن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل محسن في تصريح، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة، حيث من المؤمل إعلان النتائج النهائية خلال يومين".

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وأضاف جميل، أنّ "الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ أنّ المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلّا النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند إعلانها".

وأكّد جميل، أنّ "مهمة المصادقة على أسماء الفائزين تقع على عاتق المحكمة الاتحادية، أما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة"، مشيرًا إلى أنّ "المفوضية ستعلن النتائج بعد إتمامها، وأسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

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