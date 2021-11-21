رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك في السودان

2021/11/21 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي عزل من منصبه في الشهر الماضي، حرية حركته، حسب ما أعلن اليوم الأحد مكتبه، بعد إعلان وسطاء اتفاقاً وشيكاً يعيده إلى منصبه.

واعتقل حمدوك فجر 25 أكتوبر (تشرين الأول) مع زوجته قبل إعادهما إلى منزلهما مساء اليوم الموالي ووضعهما قيد الاقامة الجبرية.

وأكد مكتبه الأحد أن “القوات التي كانت تراقب منزله انسحبت”.

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