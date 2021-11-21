وزير الداخلية يترأس اجتماعا لهيئة رأي الوزارة

2021/11/21 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد ، اجتماعا لهيئة رأي الوزارة بحضور أعضائها كافة.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المجتمعين ناقشوا المواضيع المدرجة على […]

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