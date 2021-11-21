العمل والشؤون الاجتماعية تطلق إستمارة البيان السنوي

2021/11/21 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إستمارة البيان السنوي.ودعت وزارة العمل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، مستفيدي الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات، إلى ملء استمارة البيان السنوي المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الرابط spa.gov.Iq وأوضحت الوزارة، ان الاستمارة يتم تسليمها الى اللجنة …

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