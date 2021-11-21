أكثر من 50 مليون سلطعون يجتاحون الطرق في أستراليا

2021/11/21 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن

الملايين من السرطانات الحمراء غزت

الطرق والجسور في جزيرة الكريسماس

الأسترالية بطريق هجرتهم السنوية نحو

المحيط، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق.

وتشهد الجزيرة الصغيرة الوا

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