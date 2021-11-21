طبيبة روسية تكشف عمّا يحصل عند التخلي تماما عن تناول السكر

2021/11/21 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا،

أخصائية الغدد الصماء، أن نتائج

إيجابية تظهر بعد يومين من التخلي تماما

عن تناول السكر .





وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي

الروسية للأنباء، إلى أن الكثيرين،

يفرطون

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