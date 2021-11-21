2021/11/21 | 15:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الإسرائيلية تؤكد تلقيها بلاغا عن عملية طعن في يافا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/21 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الإسرائيلية تؤكد تلقيها بلاغا عن عملية طعن في يافا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الإسرائيلية تؤكد تلقيها بلاغا عن عملية طعن في يافا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).