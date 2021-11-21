ديالى تكشف حقيقة وجود اشتباكات في منفذ حدودي مع إيران

2021/11/21 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، عن حقيقة وجود اشتباكات في منفذ حدودي مع إيران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "الانباء التي تحدثت عن وجود اشتباكات بين أطراف متنفذة في منفذ مندلي الحدودي مع إيران غير صحيحة وعارية عن الصحة وننفيها جملة وتفصيلا، فالوضع الأمني هادئ ومستقر ولم تسجل اي خروقات او حالات توتر".

واضاف ان "المنفذ يعمل بنشاطه الطبيعي المعتاد خاصة وان الايام الاخيرة بلغت مستويات التبادل التجاري معدلات عالية جدا هي الاكبر خلال 2021 خاصة مع تدفق الكثير من التجار وممثلي الشركات لاستيراد بضائعهم عبر منفذ مندلي خاصة وان الاقرب الى بغداد ومحافظات اخرى".

ويعد منفذ مندلي من اهم المنافذ الحدودي شرق العراق وهو مخصص للتبادل التجاري حصرا.

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