وزيرة خارجية السويد تصل الى بغداد اليوم

2021/11/21 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تصل وزيرة خارجيّة السويد آن ليندي الى بغداد اليوم في زيارة رسمية تلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين./انتهى7

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