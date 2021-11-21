التعليم العالي : شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم الى القبول المركزي

2021/11/21 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، شمول الطلبة من مواليد 1995 من اصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90) بالمائة ، بالتقديم الى القبول المركزي، استجابة ودعما للمتفوقين من اصحاب المعدلات العالية من مخرجات الدراسة الاعدادية وحرصا على عدم اقتصار المعالجات على الحالات الاستثنائية .ووجه وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب ، بتمكين هذه الفئة من التنافس مع اقرانهم والتقديم الى الدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية على وفق رغبة الطالب ومعدله المسؤول عن ترتيب الخيارات./انتهى5

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