بعد عامين.. تركيا تعلن إطلاق سراح 7 من مواطنيها في ليبيا

2021/11/21 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق سراح سبعة مواطنين أتراك كانوا محتجزين منذ حوالي عامين في شرق ليبيا لدى قوات رجل المنطقة القوي المشير خليفة حفتر، وذلك عقب جهود دبلوماسية مكثفة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية الأحد.

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