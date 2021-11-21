إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني إستهدف “ماهان” للطيران

2021/11/21 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت شركة “ماهان” الإيرانية للطيران، اليوم الأحد، أن فريقها للأمن السيبراني أحبط هجوما استهدفها، مؤكدة ان جميع رحلاتها تسير وفقا للجدول المطروح.وقال قسم العلاقات العامة في الشركة، بجسب وكالة “تسنيم”، إنه “نظراً لمكانة ماهان في قطاع الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ هذه الهجمات ضد الشركة مرات عديدة، وفي أوقات مختلفة، …

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