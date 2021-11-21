2021/11/21 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وقع عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا مع عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويتضمن الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في السودان المركز الخبري الوطني.

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