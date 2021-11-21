وزيرة خارجيّة السويد تصل بغداد للقاء برهم صالح ومصطفى الكاظمي

2021/11/21 | 16:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، وصول وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الثاني 2021)، إن "وزيرة خارجيّة مملكة السويد آن ليندي تصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية تلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

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