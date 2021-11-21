وزيرة خارجيّة مملكة السويد تصل بغداد اليوم في زيارة رسمية

2021/11/21 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، اليوم الاحد، بأن وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي ستصل اليوم الى بغداد في زيارة رسمية.وقال الصحاف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "وزيرة خارجيّة مملكة السويد السيدة آن ليندي تصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية".واضاف أنها "ستلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

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