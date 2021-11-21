وراق حراك تشرين 2019 الحلقة 12 - سلام إبراهيم

2021/11/21 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم ايوميات 10-11-2019حكومة ملثمة تقتل شعبهاصورة القتلة المقنعينرأيت العديد من الأفلام التي صورها الثوار وهم يتكلمون مع الجيش المنزوع السلاح عن هوية المسلحين اللابسين الزي الأسود والمقنعين القساة جدا، فكان الجنود لا يجيبون طالبين من المتظاهرين الأبتعاد، فعلق المتظاهر وكان ذلك في تظاهرات 1-10:- أخي همه ما يحجون أبد، نسألهم ما يجاوبون، يمكن ذولة مو عراقيين، مو - ..فلا يجي ......





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