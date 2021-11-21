تسجيل 584 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 705 حالات شفاء في عموم مناطق العراق

2021/11/21 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة 584 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 705 حالات شفاء و23 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح 73915 شخصا./انتهى7

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