مندلي تنفي وجود اشتباكات في المعبر الحدودي مع ايران

2021/11/21 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نفت مديرية ناحية مندلي في محافظة ديالى الانباء التي تحدثت عن وجود اشتباكات في معبر مندلي شرقي المحافظة .وقال مصدر في الناحية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحديث عن وجود اشتباكات بين اطراف متنفذة في معبر مندلي الحدودي ، غير دقيق وننفيا جملة وتفصيلا .والوضع الامني مستقر في المعبر ولم يتم تسجيل اي خرق ".واضاف :" ان منفذ مندلي شهد في الاسابيع الماضية تصاعدا بوتيرة التبادل التجاري وتدفق الكثير من التجار والشركات لشراء البضائع " ./انتهى

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